14-Juillet : 130.000 policiers et gendarmes mobilisés pour sécuriser les festivités

"Le choix que nous avons fait c'est le maintien de l'ensemble des festivités des 13 et 14 juillet, y compris les concerts et feux d'artifice. Libre aux communes de pouvoir les organiser, le soutien des préfets et des forces du ministère de l'Intérieur sont à leur disposition", a déclaré Gérald Darmanin. "Ce que nous cherchons à éviter c'est la résurgence de ces épisodes de violences, cela passe donc par l'anticipation comme la lutte contre les mortiers et la présence renforcée des policiers et des gendarmes dans les rues", a-t-il encore assuré pour expliquer la philosophie du gouvernement.