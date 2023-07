14-Juillet : pourquoi le Premier ministre indien Narendra Modi est-il l'invité d'honneur d'Emmanuel Macron ?

Ce jeudi soir, lors d'un dîner privé, puis à l'occasion du dîner officiel prévu le lendemain avec plus de 200 convives dans le prestigieux musée du Louvre, Emmanuel Macron et Narendra Modi évoqueront également les relations internationales. Dans un entretien accordé à nos confrères des Échos, le Premier ministre indien estime d'ailleurs que la France est "l'un des principaux partenaires mondiaux" de l'Inde. "Notre partenariat est vital pour la paix et la stabilité de la région indo-pacifique que nous voulons libre, ouverte, inclusive, sûre et stable", explique-t-il, en référence à cette zone Asie-Pacifique placée sous tension du fait de l'expansion chinoise et de la rivalité croissante entre Pékin et Washington.