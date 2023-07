200 à 350 euros pour les élèves de CM2 : comment pourrait fonctionner le "pass colo" annoncé ce jeudi ?

Les vacances rappellent chaque été que tous les enfants n'ont pas la chance de partir. "On a à peu près un enfant sur quatre aujourd'hui qui ne part pas en vacances", a estimé la nouvelle ministre des Solidarités et des Familles Aurore Bergé ce jeudi sur France 2. Une récente étude de l'Insee avance que 10% des moins de 16 ans ne partent pas en vacances au moins une semaine par an pour des raisons financières. Pour augmenter ces chiffres, le gouvernement va créer un "pass colo". "Je souhaite qu'on aille plus loin sur la colo. La colo, les Français y ont de moins en moins recours alors que c'est formidable", a déclaré l'ancienne cheffe des députés Renaissance, estimant qu'elles offrent "souvenirs collectifs", "mixité sociale" et "accès à la nature, au sport, à la culture".