24 février 1848, le jour où le peuple français dit définitivement adieu à la monarchie

Après quelques années d'une stabilité relative, les choses se gâtent dans la deuxième moitié de la décennie 1840. Une mauvaise récolte, en 1846, déclenche une crise alimentaire et une hausse des prix. De quoi susciter le mécontentement dans la population, notamment dans les couches les plus défavorisées. En parallèle, le roi, et son Premier ministre François Guizot, refusent d'engager une nouvelle réforme du système électoral, que les républicains appellent de leurs vœux cette même réforme. À l'époque, seuls 250.000 citoyens sont éligibles au droit de vote et la tentation du suffrage universel se fait de plus en plus prégnante.

Face à ce refus, les républicains organisent, à partir du 9 juillet 1847, des banquets qui réunissent des centaines de participants. Ces repas sont loin d'être anodins car ils enracinent, chez les participants, les idées progressistes et démocratiques.