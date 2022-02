25% d'étrangers en prison, la preuve d'un lien entre délinquance et immigration ?

Si le ministre de la Justice avance un tort l'argument selon lequel nous manquerions de données pour quantifier la part des étrangers parmi les personnes emprisonnées, il souligne à raison que se baser sur des éléments chiffrés ne peut pas constituer une approche unique pour traiter de questions d'immigration. Ces chiffres sont en effet soumis à une multitude de biais que les sociologues et experts de la délinquance ou de la justice ont décrypté à maintes reprises.

L'Institut convergences migrations, affilié au CNRS, a présenté à l'automne 2020 un document synthétisant les travaux de recherche visant à évaluer les liens potentiels entre délinquance et immigration. Cette note, renvoyant à de multiples études, met en avant le fait que "dans 99,2% des condamnations de personnes de nationalité étrangère, les infractions sont des délits – dont plus de 55% concernent la circulation routière et des vols – et dans seulement 0,8% des crimes".

Un élément apparaît rapidement aux yeux des spécialistes : le fait que les étrangers sont généralement surreprésentés "dans les types de délinquance qui sont typiquement celles des milieux populaires, mais qui sont également les formes de délinquance les plus visibles, les plus simples et donc les plus réprimées par la police et la justice". Moins aisés en moyenne, les étrangers présents sur le sol français seraient ainsi davantage sujets à basculer dans la délinquance. "Faute de posséder des papiers en règle ou de bénéficier d’un réel droit au travail, une partie considérable" d'entre eux souffre "d’une absence de revenus légaux", fait remarquer pour sa part l'OIP. L'organisation décrit "un contexte de vulnérabilité qui ne peut qu’être le terreau d’un passage à l’acte délictuel pour satisfaire des besoins primaires de subsistance".