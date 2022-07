3% ou 5% de plus pour les retraités ? On vous explique la confusion sur les chiffres du gouvernement

Dans son tweet, Bruno Le Maire explique sa méthode : "Les pensions de retraite sont revalorisées de 5,1% en 2022 : 1,1% en janvier et 4% depuis juillet." Ce qui donne l'impression que le ministre a additionné des pourcentages. Or, comme le soulignent des dizaines d'internautes en commentaires, "on apprend à ne pas faire ça dès le collège". Nous avons donc refait le calcul. Le ministre cherche la hausse des retraites "en 2022". Cela signifie qu'il compare les retraites de décembre 2021 à celle de décembre 2022. Or, en augmentant d'abord l'indice de 1,1%, puis en reprenant cette somme pour lui ajouter 4%, on arrive à une hausse de 5,14%. C'est peu ou prou le chiffre de Bruno Le Maire.

Ce qui ne signifie pas que Manuel Bompard à tort. En réalité, toute la subtilité se trouve dans les mots choisis par le député des Bouches-du-Rhône. Dans son tweet, l'Insoumis regarde en effet la hausse des retraites "sur l'année 2022". Ce qui signifie qu'il évalue la moyenne de l'augmentation sur les douze mois de 2022. En s'appuyant sur un revenu de base à 100 euros par mois, en additionnant les 101,1 euros reçus les premiers six mois au 105,144 euros reçus les six prochains, la moyenne sur l'année est de 103,122 euros. Soit, une augmentation moyenne de 3,12%, et non 3,46%. Une erreur qu'a justifié le député dans un tweet. Il a expliqué avoir démarré la hausse des pensions dès le 1er juin et non le 1er juillet. Reste qu'est très loin des 5,1% avancés par Bruno Le Maire.