Dissuasion nucléaire, loi Travail, retraites... Pour quels textes le 49.3 a-t-il été utilisé ?

• Alain Juppé (mai 1995-juin 1997), Premier ministre de Jacques Chirac, a recours deux fois à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution : pour faire passer le projet de loi d’autorisation à légiférer par ordonnances pour réformer la protection sociale (décembre 1995), et pour faire adopter le projet de loi sur le statut de France Télécom (juin 1996), avant la fin de la session parlementaire.

• Jean-Pierre Raffarin (mai 2002-mai 2005) l’utilise également deux fois. La première en février 2003 alors que la gauche et l'UDF ont déposé 13.000 amendements sur sa réforme des modes de scrutin régional et européen ; la seconde en juillet 2004 pour le projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales qui favorise la décentralisation.

• En février 2006, Dominique de Villepin (mai 2005-mai 2007) utilise le 49.3 pour faire passer le projet de loi pour l’égalité des chances qui inclut le contrat première embauche (CPE). Le projet de loi sera adopté mais la mobilisation lycéenne et étudiante contre le CPE aura raison de lui.

• Manuel Valls (mars 2014-décembre 2016). Il y a eu recours à six reprises, pour faire adopter la loi Macron sur la croissance (les 17 février, 16 juin et 9 juillet 2015), et le projet de loi El Khomri sur la réforme du Code du Travail en 2016.

• Edouard Philippe (mai 2017-juillet 2020). Face aux difficiles débats sur le projet de loi de réforme des retraites à l'Assemblée, le chef du gouvernement annonce le samedi 29 février 2020 le recours au 49.3 pour faire passer le texte sans vote.