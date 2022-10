La Nupes a-t-elle amendé sa motion de censure pour attirer les voix du Rassemblement national ?

En revanche, des discussions ont bien eu lieu entre les membres de l'alliance, pour savoir quelle teneur devait avoir la motion de censure. "Nous avions le choix entre une motion de censure de pure forme et une motion de censure identitaire", a indiqué à TF1 et LCI un député EELV. Les écologistes et les socialistes étaient plutôt favorables à affirmer leurs valeurs, quitte à empêcher le RN de joindre ses votes au texte, quand les Insoumis ne cachent pas qu'ils avaient pour intention de rédiger un texte qui pourrait être signé par le plus grand nombre.

"Nous voulions un texte identitaire dans le sens noble, montrer nos valeurs, définir notre ligne de gauche assumée. Nous ne souhaitions pas que le RN le vote, mais nous ne pouvions pas l'en empêcher", nous a indiqué un socialiste. À l'inverse, "nous n'avons jamais caché que nous voulions qu'un maximum de députés votent notre texte", a indiqué à TF1 et LCI un Insoumis. À l'AFP, Hadrien Clouet (LFI) indique : "On voulait un texte le plus large possible, pour que des députés LIOT, ultramarins, de centre droit, voire macronistes en rupture de ban puissent la voter. Le RN, on n'y pensait pas, puisqu'ils avaient dit en amont qu'ils ne la voteraient pas."