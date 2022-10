"Propagateur de mensonges" : Olivier Faure compare Emmanuel Macron à Donald Trump

La gauche contre-attaque. Le Premier secrétaire du Parti socialiste (PS), Olivier Faure a dénoncé ce vendredi les "inepties" d'Emmanuel Macron, l'accusant d'être "un propagateur de mensonges", comme Donald Trump. Mercredi, le chef de l'État s'était emporté contre le RN et la Nupes, qui ont déposé trois motions de censure à l'Assemblée, dénonçant leur "cynisme" et leur "désordre" et accusant la gauche de s'être mise "main dans la main avec le Rassemblement national".

Dans un entretien à Libération, Olivier Faure a jugé qu'il fallait "beaucoup de cynisme pour énoncer de telles inepties". "Je regrette qu'Emmanuel Macron, à force de rencontres avec Donald Trump, soit devenu propagateur de 'vérités alternatives', c’est-à-dire de mensonges", a-t-il asséné.