5 choses à savoir sur Cyrielle Chatelain, présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale

En juin dernier, comme le veut la tradition chez les écologistes, deux personnes avaient été désignées co-présidentes du groupe à l'Assemblée nationale : Julien Bayou et Cyrielle Chatelain. Mais depuis la mise en retrait de ce dernier le 20 septembre dernier, après des accusations de violences psychologiques sur une ex-compagne, la députée de l'Isère est la seule présidente du groupe écologiste. Ses collègues vantent sa connaissance des dossiers, sa capacité de travail et ses aptitudes à maintenir une cohésion dans un groupe rassemblant des personnalités comme Julien Bayou et Sandrine Rousseau. Si bien qu'ils n'envisagent plus forcément de lui désigner un nouveau co-président.