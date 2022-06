5 choses à savoir sur Eric Coquerel, nouveau président de la Commission des finances de l'Assemblée

Selon Capital, Eric Coquerel a été le quatrième député de l'opposition le plus actif de la précédente législature. Du quatuor de tête, il est celui qui a déposé le plus d'amendements chaque mois (85) et est le plus intervenu dans l'hémicycle (58 fois par mois). Entre octobre 2018 et juillet 2019, Mediapart avait relevé qu'il avait déposé 11 propositions de lois, faisant de lui le 6e député le plus actif en la matière dans l'hémicycle.

Eric Coquerel, habitué des matinales radios et télé, a très vite pris la lumière. Selon Le Figaro, il est la troisième personnalité politique la plus invitée dans les matinales entre août 2017 et juillet 2018, avec 38 passages. La présidence de la Commission des finances lui donnera une nouvelle ampleur politique et médiatique.