5 choses à savoir sur Sylvain Maillard, nouveau patron des députés Renaissance

En 2017, celui qui avait passé les mois précédents comme porte-parole du candidat Emmanuel Macron a été élu député dès le premier tour du scrutin, avec 50,80% des voix. Celui qui se présente comme un "militant depuis toujours au centre-droit" était à l'UDI lorsqu'il fait le choix de soutenir Emmanuel Macron - plutôt que François Fillon - dans la course à l'Élysée. Après son élection, l'ancien entrepreneur à la tête de sa PME d'import-export de composants électroniques disait : "on vient pour faire, on ne vient pas pour être". Il ajoutait qu'il ne ferait "probablement" qu'un seul mandat et disait vouloir poursuivre son activité professionnelle "une journée par semaine", pour "garder les pieds sur terre".