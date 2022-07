500 millions d'euros pour les retraites : comment le gouvernement a-t-il fait sauter cette revalorisation ?

Dans la soirée, les députés ont en effet discuté de l'amendement n°194 du projet de loi de finances rectificative. Il visait à demander "une revalorisation des pensions prenant en compte le niveau réel de l'inflation", de 5,5% pour l'année 2022. "Le gouvernement a proposé une revalorisation cumulée à 5,1%, il manque 0,4 %, le coût supplémentaire pour six mois de juillet à décembre 2022 est estimé à 500 millions d'euros pour les finances publiques", arguaient les auteurs du texte déposé par l'élu Charles de Courson. À 18h34 ce mardi, l'amendement a été adopté de justesse, de 186 élus contre 181.

Une décision qui n'a pas plu au gouvernement, qui cherche autant que possible à rester dans l'enveloppe budgétaire initialement prévue. C'est pourquoi à 1h42, Bruno Le Maire s'est rendu dans l'hémicycle pour demander une "seconde délibération". Une requête rendue possible par le règlement de l'Assemblée nationale, que le ministre de l'Économie a justifié par "l'inutilité" de cet amendement. Devant un hémicycle particulièrement remonté, il a en effet expliqué qu'à ses yeux, le texte n'avait pas vocation à être adopté, mais simplement à interpeller l'exécutif. "La proposition de Monsieur Courson partait d'une bonne intention : savoir si oui et non les retraites pouvaient être à nouveau revalorisées au 1er janvier 2023", a-t-il argué devant les députés. De fait, les auteurs de l'amendement précisaient bien qu'il s'agissait d'un "amendement d'appel". Comprendre par là que son objectif était de questionner les parlementaires et le gouvernement sur le fond d'une proposition qui n'a - habituellement - aucune chance d'être adoptée.