"60 % du travail des magistrats administratifs" concerne-t-il les étrangers ?

Dans le détail, les "OQTF 3 mois" (obligation de quitter le territoire sous ce délai) représentent 28% du contentieux des étrangers occupant le juge administratif, les "OQTF 6 semaines" représentent 21%, les procédures "96 heures" représentent 10% et le droit d’asile renvoie à 7% des affaires. Si le contentieux des étrangers est la matière mobilisant le plus ces juridictions, c'est qu'il est devenu, selon le Conseil d'État, "d'une complexité excessive, avec une multiplicité de règles particulières, de procédures et de délais". Dans une étude annexe, et à la demande de Matignon, l'institution dresse

une série de 20 propositions pour simplifier ce droit et réduire le nombre de procédures.

Mais en 2020, la place accordée au droit des étrangers a été réduite dans les affaires administratives par rapport aux deux années précédentes de hausse. En 2019, ce contentieux représentait 40% des décisions des tribunaux administratives, 51% de celles des cours d’appel administratives et 20,9% au niveau du Conseil d’État, d’après le rapport renvoyant à cette période. Cette baisse de 17% peut notamment s’expliquer par la crise sanitaire, ayant entrainé une réduction des mobilités et de l'activité des tribunaux en France.