700 millions d'euros pour les RER métropolitains : les élus locaux jugent cette annonce d'Emmanuel Macron insuffisante

Que répond le gouvernement ? Le ministre des Transports Clément Beaune était ce mardi l'invité de France Inter, et il a été interrogé sur le sujet. "On estime que si on veut faire entre 10 et 15 projets, il faut à peu près 10 milliards d'euros" pour investir dans "les nouvelles lignes de tramway, dans les nouvelles lignes de métro, parfois, dans les bus et au niveau des services", a-t-il expliqué, dans une estimation bien en deçà des chiffres avancés ci-dessus. "Et il va y avoir une première phase d'investissement, tout ça ne se fait pas en un an, et dans cette première phase d'investissement, l'Etat est déjà prêt, c’est un signal d'avancées concrètes dès cette année, à mettre entre 7 et 800 millions d'euros pour aider les métropoles et les régions à lancer les projets", a ajouté Clément Beaune. "Evidemment, ensuite, on va continuer ce soutien de l'Etat", a-t-il assuré.