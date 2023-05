8-Mai : plusieurs appels à des casserolades pour accueillir Emmanuel Macron à Lyon

Emmanuel Macron doit présider une cérémonie en hommage à la Résistance française et à Jean Moulin, incarnation du héros-résistant, à l'approche du 80e anniversaire de son arrestation par la Gestapo, à Caluire-et-Cuire. Il sera à 15h00 à la prison de Montluc, où ont été détenus et torturés pendant la Seconde Guerre mondiale des juifs et des résistants, dont Jean Moulin.

Le chef de l'État sera accompagné du Garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, du ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, et de la secrétaire d’État auprès du ministre des Armées, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, Patricia Miralles.