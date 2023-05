8-Mai : cinq choses à savoir sur Jean Moulin, célébré durant les commémorations

En septembre 1941, il quitte la France pour l'Angleterre grâce à des faux documents. À Londres, il est reçu le 25 octobre par le général de Gaulle, et lui fait le compte rendu de l'état de la Résistance en France et de ses besoins. Après avoir fait de Jean Moulin son délégué civil et militaire pour la zone libre, Charles de Gaulle l'envoie en métropole avec deux ordres de mission : un premier d'organisation militaire, qui aboutira à la constitution de l'Armée secrète, et un second chargeant Jean Moulin d'unifier les mouvements de Résistance français.

Avec des moyens financiers et de transmission, Jean Moulin est parachuté sur les Alpilles dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942 à 3h30 du matin. Il prend alors le pseudonyme de "Rex", et installe son quartier général à Lyon.