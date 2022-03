Guerre en Ukraine : ces femmes politiques en première ligne sur la scène internationale

Présidente depuis le 18 janvier du Parlement européen, la conservatrice maltaise Roberta Metsola a délivré un puissant discours à la suite de la prise de parole du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, au Parlement européen lors de sa session extraordinaire du 1er mars. "Nous entendons vos aspirations européennes haut et fort. Et si vous vous tournez vers cette Assemblée, vous trouverez un ami et un allié tout au long de ce processus", a-t-elle notamment déclaré, annonçant l'ouverture de la procédure pour faire entrer l'Ukraine au sein de l'Union européenne.

La présidente du Parlement a également plaidé pour l’application au sien de l’UE de quatre nouveaux principes. Le premier est que l'Europe ne soit plus dépendante du gaz russe, non plus que de l'argent du Kremlin, visant spécifiquement les oligarques qui soutiennent Vladimir Poutine. Elle a également souhaité que des investissements soient faits dans la défense européenne. Enfin, l'eurodéputée a souligné l'importance de combattre la désinformation mise en place par Moscou.

"Je demande aux médias sociaux et aux conglomérats technologiques de prendre leurs responsabilités", a-t-elle déclaré.

Suite à ces propositions, une résolution a été adoptée à une majorité écrasante par les députés du Parlement européen, condamnant l’invasion de la Russie et appelant à des sanctions plus sévères contre le pays.