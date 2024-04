80ᵉ anniversaire de la Libération de la France : Emmanuel Macron au plateau des Glières et à la maison d'Izieu dimanche

Le président de la République entame dimanche un cycle de commémorations à l'occasion du 80ᵉ anniversaire de la Libération de la France. Il rendra hommage aux combattants du plateau des Glières, dans les Alpes, et aux enfants juifs de la maison d'Izieu (Ain) déportés et assassinés dans les camps de la mort.

Jusqu'à la fin de l'été, le président de la République se déplacera partout en France pour commémorer les 80 ans de la Libération de la France. Ce dimanche 7 avril, il sera dans les Alpes et dans l'Ain, au plateau des Glières puis à la maison d'Izieu pour rendre hommage aux combattants de la résistance et aux enfants juifs déportés et assassinés dans les camps de la mort lors de la Seconde Guerre mondiale.

Le chef de l'État se rend pour la deuxième fois aux Glières, situé dans le massif des Bornes, où combattirent côte à côte résistants locaux et militants antifranquistes espagnols. Il avait déjà fait le déplacement, très médiatisé, en compagnie de l'ex-président Nicolas Sarkozy, le 31 mars 2019, pour le 75ᵉ anniversaire des combats autour du plateau.

De janvier à mars 1944, 465 maquisards se regroupèrent aux Glières pour recevoir des parachutages d'armes des Alliés, dans la perspective du Débarquement de Provence (août 1944). L'armée allemande décida de réduire ce maquis, encadré par des militaires d'active et placé sous la devise "Vivre libre ou mourir", à la fin mars 1944. Les deux tiers des maquisards furent faits prisonniers et 124 tués lors des combats ou fusillés, neuf disparurent et 16 mourront en déportation. Emmanuel Macron présidera une cérémonie dimanche matin à la nécropole de Morette, à Thônes (Haute-Savoie), où reposent 105 résistants.

Une première à Izieu

Il se rendra ensuite pour la première fois à la maison d'Izieu, où 44 enfants juifs âgés de quatre à 12 ans furent raflés par la Gestapo de Lyon sur ordre de Klaus Barbie, avec leurs sept éducateurs, juifs également, le 6 avril 1944. Tous furent déportés dans les camps d'Auschwitz-Birkenau (Pologne) et de Reval (Estonie). Seule une éducatrice a survécu. Entre mai 1943 et avril 1944, la colonie d'Izieu, fondée par Sabine Zlatin, résistante juive d'origine polonaise, et son époux Miron Zlatin, qui avait fui la Révolution russe, a accueilli une centaine d'enfants, parfois pour quelques semaines.

Emmanuel Macron a entamé ce cycle de commémorations en 2023 autour de Jean Moulin, il doit retracer "un imaginaire qui est la pierre angulaire de ce qui nous constitue en tant que Nation", "une grande histoire qui comporte aussi ses zones d'ombre", a dit un conseiller présidentiel jeudi.

Biden en Normandie en juin

Le 16 avril, le chef de l'État rendra aussi hommage, à Vassieux-en-Vercors (Drôme), au maquis du Vercors, marqué par un massacre de civils. Une première pour un président en activité.

Les commémorations de la Libération connaîtront un de leurs points culminants avec le 80ᵉ anniversaire du Débarquement de Normandie, le 6 juin, auquel le président américain Joe Biden est attendu.