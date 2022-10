NFT : le gouvernement veut soutenir cette nouvelle industrie avec de l'argent public

Sigle de l'anglais "Non-Fungible Token", le NFT est un "jeton non fongible", c'est-à-dire non substituable et donc unique. Concrètement, il s'agit d'un certificat d'authenticité numérique en théorie infalsifiable, inscrit dans une "blockchain" (une chaîne de blocs), tout comme les cryptomonnaies. Ces objets, qui ont investi les mondes de l'art et du sport par exemple, ont défrayé la chronique, certains d'entre eux s'échangeant pour des sommes se comptant en dizaines de millions de dollars.

Jean-Noël Barrot a également souligné la nécessité de "construire un cadre régulatoire pour les NFT, objets encore non identifiés, notamment en matière de sécurité juridique". Il s'exprimait à la NFT Factory, un nouveau lieu dédié à ces objets numériques dans le centre de Paris, où seront notamment accueillies des expositions et des sessions de formation.