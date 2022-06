À l'Assemblée, une députée EELV porte la robe qui avait valu des remarques sexistes à Cécile Duflot en 2012

Le 17 juillet 2012, Cécile Duflot participait à la traditionnelle séance des questions au gouvernement en tant que ministre du Logement. Interpellée par un député, au moment de s'avancer à la tribune vêtue d'une robe blanche et bleue à fleurs, l'écologiste avait subi la bronca et le machisme de l'assemblée. "En tant que plus jeune élue écologiste, c’est tout un symbole de s’inscrire dans cette transmission-là. Cette robe, elle montre que les violences sexistes et sexuelles ne s’arrêtent pas aux portes de l’hémicycle. Ça va être notre responsabilité et notre combat, aux élues féministes, de défendre un hémicycle respectueux de toutes et tous et la lutte pour les droits des femmes", a expliqué Marie-Charlotte Garin auprès de LCP.