À quoi ressemblera la marche du 16 octobre organisée par la Nupes ?

Dans un communiqué, le PCF "appelle toutes les forces de gauche à respecter et soutenir le calendrier de l’intersyndicale et se joindre à toute date de mobilisation nationale décidée par elle." "Dans cette perspective, (...) nous participerons aux différentes mobilisations d’ores et déjà annoncées par des forces politiques, syndicats ou associations", a poursuivi le parti de Fabien Roussel.

En revanche la CGT ne sera pas présente. Son leader, Philippe Martinez, qui a organisé deux marches au mois de septembre, estimait le 22 septembre dernier sur LCI qu'il fallait tout d'abord "des mots d’ordre plus offensifs. Nous, nous parlons d’augmentation des salaires, par exemple". Aussi, il estimait que c'était aux syndicats d'organiser ces rendez-vous. "Il faut que les syndicats, dans leurs domaines, puissent agir. On accepte les soutiens mais on ne veut pas se faire dicter un certain nombre de choses par les partis politiques." Il pensait également qu'organiser une telle marche le dimanche "ça limite le nombre de grévistes" et l'impact de la grève.