À quoi sert le président de l'Assemblée nationale ?

Dans l'organisation de la vie du palais Bourbon, il préside la conférence des présidents qui fixe chaque semaine l’ordre du jour des travaux, le Bureau qui règle l’organisation et le fonctionnement interne de l’Assemblée, et le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques.

Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en Congrès, c’est le président de l’Assemblée nationale qui le préside. Il préside également le Parlement lorsque celui-ci est constitué en Haute Cour, unique juridiction pouvant juger le président de la République "en cas de manquement à ses devoirs incompatible avec l'exercice de son mandat".