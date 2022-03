A-t-on passé 60% du quinquennat sous le régime de l’état d’urgence ?

D’abord, l’affirmation de Jean-Luc Mélenchon est trompeuse : les 72 mois auxquels il se réfère correspondent à une période de six ans et non cinq, soit la durée du quinquennat. Le candidat intègre donc l’année 2016 dans son calcul pour renvoyer au bilan d’Emmanuel Macron. Il aurait été plus juste d’évoquer une période de 60 mois. Maintenant, que dire du temps passé sous un régime d’exception depuis que le candidat En Marche a accédé à la fonction présidentielle ?

En mai 2017, au lendemain de l'élection, la France est sous le régime de l’état d’urgence, institué par la loi du 3 avril 1955 et voté dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015 suite aux attentats terroristes de Paris. Fraichement élu, Emmanuel Macron promet devant le Congrès de sortir de ce régime à l’automne. C’est chose faite six mois plus tard, lorsque la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est promulguée le 30 octobre 2017. Bien que ce texte intègre au droit commun des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence, les institutions sont de nouveau soumises à un régime normal.