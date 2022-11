Abolition de la corrida : ces amendements loufoques et hors sujets déposés par l'opposition

La proposition de loi d'Aymeric Caron visant à abolir la corrida devrait être votée ce jeudi 24 novembre. Mais plus de 500 amendements ont été déposés rien que sur ce texte, qui ne sera pas parmi les premiers étudiés dans le cadre de la niche parlementaire LFI et pourrait donc passer à la trappe faute de temps. Comme toujours dans le cadre d'une niche parlementaire, les députés de La France insoumise n'auront qu'une journée de 9h à minuit pour défendre leurs propositions. Et en regardant d'un peu plus près ces centaines d'amendements, des dizaines sont très peu en lien avec le thème et plutôt… originaux.