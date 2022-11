Abolition de la corrida : dénonçant une "obstruction", Aymeric Caron retire sa proposition de loi

"Je vous ai demandé si vous pouviez être à la hauteur du débat (…) en retirant tous les amendements d'obstruction", a déclaré l'ancien journaliste. "Il reste plus de 480 amendements à étudier. Avec un rythme de 20 amendements à l'heure, cela représente 24 heures", a-t-il constaté avec regret avant de donner quelques exemples et de citer un amendement pour que les corridas ne puissent pas se dérouler lorsqu'il fait plus de 40 degrés ou pour former les toreros au bien-être animal.