Absent de l'Assemblée nationale, pourquoi le député Adrien Quatennens peut-il tout de même prendre part aux votes ?

Mais plusieurs parlementaires de la majorité ont critiqué cette situation. "On ne peut pas être là par correspondance, je demande à LFI de clarifier sa position. Est-ce qu'Adrien Quatennens est en retrait ou non ?", a lancé le MoDem Erwan Balanant devant la presse. "C'est moralement très limite de dire qu'on est en retrait et qu'on est là à voter", a-t-il estimé.

"Qu'il prenne au moins la peine de ne pas faire de délégation de vote, qu'il assume le fait de ne pas être là. (…) Ce n'est pas responsable. Quelle image on donne de la politique, vis-à-vis des Français ?", a abondé sa collègue de la majorité Prisca Thévenot (Renaissance).