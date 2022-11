Ocean Viking : droite et extrême droite accusent l'exécutif de "laxisme" et de "complicité avec les passeurs"

L'ex-candidat à la présidentielle et président de Reconquête Éric Zemmour a estimé sur Twitter que "Darmanin [venait] d'envoyer un terrible signal aux passeurs. Il leur dit : 'vous pouvez venir, toujours plus nombreux, nos portes sont ouvertes'. C'est irresponsable, immoral, contraire à la volonté populaire et même à l'humanisme qui devrait dissuader à tout prix ces traversées".

À droite, le candidat à la présidence des Républicains Éric Ciotti estime qu'"en accueillant l’Ocean Viking à Toulon, le gouvernement français se rend complice des passeurs. Il faut renvoyer les bateaux dans leur pays de provenance".