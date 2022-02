Accusations de sexisme : "Mon ton n'était pas misogyne", se défend Gérald Darmanin

Pour justifier ses propos, Gérald Darmanin a assuré sur notre antenne avoir "tendance à répondre sur le même ton" que ses interlocuteurs et avoir trouvé cette fois-ci que le ton d'Apolline de Malherbe était "extrêmement agressif". "Il n'y a aucune attaque personnelle, c'était une interview manifestement tendue, une interview qui, manifestement, empêchait de parler de fond et [...] je n'ai pas réussi à passer non plus des messages de fond sur des questions de sécurité", a-t-il ajouté.

Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs indiqué avoir appelé Apolline de Malherbe, pour "éviter tout malentendu", et avoir convenu de la voir la semaine prochaine. S'il a assuré "regretter profondément" ses propos "si quelqu'un se sent blessé", il a ajouté qu'il "ne faut pas non plus, à chaque fois, chercher le buzz (..) et, en tant que femme ou homme politique, accepter d'être agressé et caricaturé".