Accusations de viol : l'immunité parlementaire de Damien Abad levée

Il n'y a pas eu de débat lors de la réunion du bureau de l'Assemblée. La patronne des députés Renaissance Aurore Bergé, qui était présente, a rapporté que "la position de notre groupe est constante : l'immunité parlementaire doit être systématiquement levée dès lors que les faits ne concernent pas notre travail parlementaire". "Nous étions donc évidemment favorables à la levée de l'immunité de Damien Abad", a-t-elle ajouté.

Les demandes de levée d'immunité sont formulées par les parquets et transmises par le garde des Sceaux au président de la chambre parlementaire concernée. Le bureau se prononce sur le caractère "sérieux, loyal et sincère" de la demande, non sur le fond.

Damien Abad, élu de l'Ain, l'assure : "Dès l'ouverture de l'enquête préliminaire, j'ai toujours dit que je me tenais à la disposition de la justice afin de pouvoir répondre aux questions des enquêteurs et confirmer ainsi mon innocence face aux calomnies ignobles dont je suis la cible".