Accusation de viol : non-lieu ordonné en faveur de Gérald Darmanin

Dans cette affaire hautement sensible politiquement, qui a déjà fait l'objet de longs démêlés procéduraux, le parquet de Paris avait requis un non-lieu en janvier 2022, après l'annonce le mois précédent de la fin des investigations concernant ce dossier.

Dans un communiqué, Me Mathias Chichportich et Me Pierre-Olivier Sur, avocats du ministre de l'Intérieur, rappelle que "pour la quatrième fois en cinq ans, la justice affirme qu’aucun acte répréhensible ne peut être reproché à Monsieur Gérald Darmanin".

"Deux décisions de classement sans suite puis deux ordonnances de non-lieu sont intervenues sous l’autorité de quatre magistrates différentes dont deux juges d’instruction. Notre client s’est toujours astreint à ne pas commenter les décisions de justice et ne fera donc pas davantage de commentaires", précisent-ils.