VIDÉO - "Je ne suis pas juge" : la réponse d'Elisabeth Borne, interpellée sur Damien Abad

"C’est essentiel, si des femmes ont des faits à faire connaître à la justice, qu’elles puissent déposer plainte. Comme cela, la justice peut faire son travail", a déclaré Elisabeth Borne à une jeune femme qui l'interpellait sur le sujet (voir la vidéo de notre journaliste dans le tweet ci-dessous). Lorsque cette dernière a relancé et demandé à la cheffe du gouvernement si cela ne la gênait pas de travailler avec des hommes qui ont pu utiliser leur statut pour obtenir des faveurs sexuelles, elle a répondu : "Bien sûr que ça me dérange. Je ne suis pas juge. Là, pour l’instant, on a des témoignages anonymes dans un journal."