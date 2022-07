Accusations visant Éric Coquerel : la militante Sophie Tissier saisit le comité contre les violences sexuelles de LFI, le député se défend

Contactée par TF1 et LCI, Sophie Tissier confirme ses propos, accusant le député d'avoir eu "les mains baladeuses" à l'occasion d'une soirée s'étant déroulé en 2014, lors des universités d'été du Parti de Gauche à Grenoble. "La journée, j'ai senti à de nombreuses reprises les regards de Coquerel sur moi. Des regards que je qualifie de 'salasse' : il me fixait comme un prédateur", explique-t-elle au service police-justice de TF1-LCI. "La soirée dansante sur le campus démarre. Il vient se coller à moi, s'approche comme pour me renifler, me parle souvent dans l'oreille, a les mains baladeuses..."

Dans un article de Mediapart publié plus tôt, elle a fait référence à "plusieurs SMS" qui lui auraient été adressés à l'époque par Éric Coquerel pour qu'ils rentrent ensemble. Elle confirme ses dires à TF1-LCI : "C'était des messages du genre : 'je t'attends à la sortie de la boîte dans mon taxi. Allez, viens ! J'ai un superbe hôtel. Rejoins-moi'".