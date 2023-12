Acheter ses cigarettes à l'étranger pourrait devenir impossible, prévoit une proposition de loi

Des députés Horizons ont déposé le 7 novembre une proposition de loi visant à limiter le marché transfrontalier du tabac, soit l'achat de paquets de cigarettes dans les pays voisins de la France. TF1info fait le point sur ce texte.

Une cigarette doit être fumée dans le pays où elle a été achetée : telle est la vision défendue par une récente proposition de loi. Le 7 novembre, le député (Horizons) de Seine-et-Marne Frédéric Valletoux, avec onze autres parlementaires du groupe Horizons et apparentés, a déposé un texte visant à empêcher l'importation en France de cigarettes de pays frontaliers à la fiscalité plus douce.

Cette proposition de loi repose sur un principe simple : obliger les industriels à ne livrer que la quantité de tabac correspondant à la consommation intérieure de chaque pays européen. Les députés prennent l'exemple du Luxembourg : "la consommation domestique est de 600 millions de cigarettes chaque année alors que les fabricants de tabac y livrent trois milliards de cigarettes", peut-on lire dans le texte.

Un frein aux politiques de santé publique

La proposition de loi part du constat que le tabac reste la première cause de mortalité évitable en France avec 75.000 décès attribuables en 2015, soit 13% des décès. Interrogé le 13 novembre par TF1, Frédéric Valletoux a néanmoins expliqué : "La cigarette doit être consommée là où elle est achetée. Il ne s'agit pas d'interdire la consommation de tabac, ni même de tendre vers ça, mais simplement de mieux réguler sa distribution."

Selon les députés, ce commerce parallèle entraîne également des pertes de recettes fiscales : "En France, une mission d’information de l’Assemblée nationale évaluait l’ampleur du marché parallèle de tabac entre 14% et 17% de la consommation française", rappelle le texte. "Ceci engendre pour l’État une perte de recettes fiscales comprise entre 2,5 et 3 milliards d’euros par an pour les administrations publiques", peut-on lire.

Un préjudice pour les buralistes de l'Hexagone

Le troisième argument avancé par les députés porte sur les conséquences de ce marché parallèle sur les buralistes. "Si les hausses importantes de prix du tabac ont favorisé une baisse du nombre de fumeurs, elles ont entraîné une progression du marché parallèle. Cette situation est déplorable pour les buralistes qui déjà, depuis les années 2000, sont confrontés à une érosion significative se traduisant par une diminution du nombre de débits implantés sur le territoire, en raison notamment de la désertification de certaines zones rurales", est-il également indiqué dans la proposition de loi.

Ce projet de loi fait la distinction entre le commerce parallèle et la contrebande de tabac. Dans le cas du commerce parallèle, les cigarettes sont vraies puisque fabriquées par des industriels identifiés qui y trouvent profit. La contrebande relève quant à elle de la contrefaçon et de l'activité de réseaux mafieux.

Cette proposition de loi est intervenue seulement quelques jours avant que le ministre de la Santé Aurélien Rousseau annonce, mardi 28 novembre, plusieurs mesures dans le cadre du nouveau plan national de lutte contre le tabagisme. Après une augmentation de 40 à 50 centimes au 1ᵉʳ janvier 2024 liée à l'inflation, le paquet de cigarettes devrait notamment être vendu 12 euros en 2025, pour atteindre 13 euros à la fin du quinquennat, en 2026.