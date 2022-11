Actions anti-bassines : Véran ne reprend pas le terme "écoterrorisme" utilisé par Darmanin

Olivier Véran a préféré "faire une réponse globale sur la question, en éludant sciemment le commentaire sémantique", a indiqué le porte-parole du gouvernement aux journalistes. Une façon diplomatique, mais explicite, de dire que l'expression du ministre de l'Intérieur n'était pas la sienne.

"Le gouvernement n'a pas eu d'échange sur cette question-là", a-t-il ajouté, faisant référence aux thèmes discutés dans le cadre du Conseil des ministres.

Malgré la nuance, Olivier Véran a dénoncé, à l'instar de Gérald Darmanin, "la violence des ultras, des gens clairement pas venus pour défendre la planète ou pour défendre l'eau de pluie résiduelle au-dessus des nappes phréatiques, mais pour en découdre". "Je pense que les Français en ont un peu marre - et je les comprends - qu'à chaque fois qu'on parle de faire des projets, il y ait des gens de plus en plus radicaux dans les modes d'interventions et dans la contestation", a-t-il insisté.