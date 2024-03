Emmanuel Macron réclame aux cadres de l'État de simplifier "plus vite"... sinon "c'est bibi qui paye"

Lors d'une réunion ce mardi, Emmanuel Macron a enjoint aux hauts fonctionnaires de "simplifier plus vite" l'action publique et à être au rendez-vous, sur le terrain des "engagements" pris par l'exécutif. Le chef de l'État a notamment réclamé une réduction des "délais" et de la "paperasse".

Emmanuel Macron veut accélérer la tendance. "Il faut aller beaucoup plus vite et plus fort en termes de simplification", a-t-il réclamé au cours d'un discours de près d'une heure devant 700 "cadres dirigeants de l'État" réunis en présentiel à Paris ou en visioconférence. "À chaque étage, on met des freins et à la fin, là où vous avez mis cent en force, on arrive à cinq ou dix" en termes de réforme de l'État, déplore le président de la République.

Pour arriver à ses fins, le chef d'État met l'accent sur la réduction des "délais" et de la "paperasse". Il appelle aussi à "systématiser" les Conseils nationaux de la refondation (CNR), au moins dans l'Éducation et la Santé, qui permettent de réunir autour d'une même table administrations, élus locaux et forces vives (entreprises, syndicats, associations...). Le CNR, "j'y crois beaucoup", rappelle-t-il, alors que cette initiative a rencontré beaucoup de scepticisme depuis son lancement.

"À la fin, il faut que le dernier kilomètre soit fait"

Dans le même temps, le pensionnaire de l'Élysée veut s'appuyer davantage sur les institutions locales, souhaitant un "mouvement massif" de déconcentration des services centraux au niveau du département. "Le préfet de département doit être un patron de l'État", explique-t-il. "La bonne maille est départementale, la déconcentration régionale n'est pas perçue comme une déconcentration", pointe-t-il.

Prendre ce virage est une nécessité, estime, par ailleurs, Emmanuel Macron, listant certains des reproches régulièrement formulés par les Français ("il vit ailleurs", "il est déconnecté"). "Alors c'est bibi qui paye", se désole-t-il. "Ce n'est bon pour personne, parce que ça veut dire qu'on a laissé le président de la République [...] prendre un engagement, et on s'est accommodé, on a dit 'on va faire comme on a toujours fait'", déplore-t-il encore. "À la fin, il faut que le dernier kilomètre soit fait", martèle-t-il. "Si nous savons nous réformer nous-mêmes, changer de culture (administrative), nous pouvons être un des premiers pays à répondre à cette crise de confiance", assure-t-il, insistant sur la "culture du résultat", de la "responsabilité" et de la "prise de risque" au sein de l'État.

Pour rappel, de nombreuses professions, la dernière en date étant le secteur agricole, dénoncent régulièrement le "millefeuille administratif" français et un empilement de normes qui compliquent le quotidien des Français. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le chef de l'Etat fait de cette simplification normative l'un de ses chevaux de bataille. "On va réduire les choses, les délais, éviter les multiples recours à tous les étages - qui font que très souvent, ça paraît impossible de faire. Les gens se demandent ce qui n’est pas interdit. Les seuils, les délais, les procédures uniques… Toutes ces choses-là, (on veut les simplifier)", a-t-il ainsi promis lors d'une conférence de presse le 16 janvier dernier.