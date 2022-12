Adrien Quatennens : après sa condamnation, le député du Nord radié temporairement du groupe LFI

Le député LFI du Nord avait été condamné à Lille, quelques heures plus tôt, dans une procédure de plaider-coupable à quatre mois de prison avec sursis notamment pour des "violences" sur son épouse. Une peine plus lourde qu'attendu, et qui pose la question de son retour en politique. L'ex-numéro 2 de LFI s'était mis en retrait de la coordination du parti après la révélation de l'affaire mi-septembre.