Quatennens aux côtés de LFI à l'Assemblée ? Alexis Corbière pose des conditions

"En fonction des actes de monsieur Quatennens, on verra si après le 13 avril, il réintègre le groupe", a ainsi déclaré Alexis Corbière sur France 2. Après avoir été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour "violences sans incapacité commises par conjoint" entre octobre et décembre 2021, ainsi que pour "envoi régulier et malveillant de messages" à son épouse entre août et septembre 2022, l'élu avait été exclu par son groupe pour une durée de quatre mois. Cette suspension doit donc expirer en principe le 13 avril prochain.

Parmi les "actes" qui seront scrutés, Alexis Corbière a cité en s'adressant directement au député du Nord : "Rien qui fasse diversion et qui fait (...) qu'on parle d'autre chose que ce qui est principal : le 19 (janvier), il faut aller manifester" contre la réforme des retraites. "Jusqu'au 13 avril, il est suspendu et après, il y aura une clause de revoyure qui fait qu'on rediscutera de tout ça", a insisté Alexis Corbière.