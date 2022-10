Adrien Quatennens doit-il continuer de toucher l'intégralité de son indemnité parlementaire ?

Adrien Quatennens n'a aucune obligation à démissionner - il faudrait pour cela qu'une peine d'inéligibilité soit prononcée à son encontre -, ni à abandonner le versement de ses indemnités. Le temps de sa mise en retrait, ces dernières continueront de lui être versées à lui, et non à sa suppléante qui ne peut pas le remplacer dans l'hémicycle. En effet, les suppléants ne sont appelés à remplacer les parlementaires que dans de rares cas : "En cas de décès, de nomination au Gouvernement ou au Conseil constitutionnel, d'acceptation des fonctions de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement", ou encore pour démission "pour cause de cumul de mandats", lit-son sur le site de l'Assemblée.