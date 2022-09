Adrien Quatennens : une députée LFI dénonce la "minimisation des faits" de Jean-Luc Mélenchon

Dans un long communiqué publié ce lundi après-midi, la députée de Dordogne dit ne pas "vouloir rester silencieuse devant ces réactions", "insuffisantes et inacceptables à plus d'un titre", "parce qu’elle témoignent avant tout d’un soutien indéfectible envers Adrien Quatennens, quand la seule réaction acceptable face à une situation de violences est de soutenir la ou les victimes". Elle estime également que "certains de ces tweets révèlent aussi une minimisation des faits qui ont été commis, et une méconnaissance de la réalité des violences conjugales".