Les députés insoumis voteront pour réintégrer (ou pas) Adrien Quatennens

"Il y a une décision qui a été prise par notre groupe parlementaire qui était d'exclure Adrien Quatennens du groupe pendant quatre mois, ça a été pris par le vote. Donc c'était normal, puisqu'il y avait un certain nombre de conditions qui étaient assorties, de vérifier si ces conditions sont respectées ou pas", a-t-il déclaré, alors que le vote pour sa réintégration ne faisait pas partie de ces conditions, a contrario du suivi d'un stage contre les violences conjugales. "Notre groupe ce n'est pas une caserne. Si les gens ont un doute, ils peuvent demander à ce qu'on puisse voter et dans ce cas-là, on vote. Et à la fin, c'est la majorité qui l'emporte", a expliqué Manuel Bompard.