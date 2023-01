Accompagnants d'enfants handicapés : les propos d'une députée Renaissance font polémique

Face à cette sortie, Éric Coquerel a immédiatement réagi. Le président de la commission des Finances a invité sa collègue à se joindre à lui sur le terrain où "la grande revendication" de ces femmes "est que leur métier soit pris en considération". "Qu'on considère que c'est un métier de fonctionnaires et non pas des métiers partiels et très mal payés", a estimé l'élu LFI de Seine-Saint-Denis. C'est ensuite sur les réseaux sociaux que la polémique s'est prolongée. D'autres membres de gauche ont ironisé sur les propos de l'élue macroniste. "Il y a des gens qui choisissent d’être payés une misère par vocation, c'est sûr", a par exemple dénoncé Olivier Faure (PS).

"Choisit-on la précarité, le manque de statut professionnel, un salaire en dessous de 1000 euros ? C'est un choix politique !", a commenté la députée Clémentine Autain (LFI). Enfin, un dernier député a simplement ajouté ce commentaire : "Hors sol."