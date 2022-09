Affaire Quatennens : Elisabeth Borne estime que Jean-Luc Mélenchon "banalise les violences intra-familiales"

Adrien Quatennens, sous le coup d'une enquête après une main courante déposée sur des violences conjugales, a annoncé dimanche qu'il se mettait "en retrait de sa fonction de coordinateur" du mouvement, reconnaissant des violences envers son épouse. Jean-Luc Mélenchon avait alors dénoncé dans un tweet "la malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux" et salué la "dignité" et le "courage" d'Adrien Quatennens, lui redisant sa "confiance" et son "affection", suscitant de vives critiques, y compris en interne. Quelques heures plus tard, face aux critiques, il avait essayé de corriger le tir en assurant qu'"une gifle est inacceptable dans tous les cas. Adrien l'assume. C'est bien".