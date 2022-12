Affaire Quatennens : le député critiqué au sein même de LFI après sa condamnation et ses prises de parole

Jeudi, la députée du Puy-de-Dôme Marianne Maximi avait jugé que "dévoiler le passé, l'enfance, l'intimité de la victime" et "minimiser et relativiser sa propre violence" est une stratégie "caractéristique des auteurs de violences conjugales. C'est grave. Cela fait du mal à nos combats, contre toutes les violences faites aux femmes".

D'autres avaient estimé nécessaire de se désolidariser des propos d'Adrien Quatennens, comme Alma Dufour, députée de Seine-et-Marne. "Je tiens à souligner que l'interview qu'il a faite sur BFM ne peut être portée en notre nom. J'apporte mon soutien à mes collègues qui s'en sont désolidarisé-es", avait-elle écrit. Idem du côté de Sarah Legrain, élue de Paris : "Je me dois juste de réagir à la communication personnelle d’Adrien Quatennens : pas en mon nom, pas en notre nom", avait-elle indiqué dans un tweet. "Parfois, il faut savoir se taire. Je tiens à rappeler que Adrien Quatennens fait l’objet d’une radiation temporaire du groupe, et par conséquent dans ses récentes prises de parole, il ne s'exprime qu'en son nom, et non en celui du groupe parlementaire", avait abondé Danielle Simonnet.