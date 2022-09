Le groupe insoumis ne souhaite pas qu'Adrien Quatennens démissionne de son mandat de député

Pourtant plusieurs voix s'étaient élevées en ce sens ces derniers jours, notamment les écologistes Sandrine Rousseau et Sandra Regol. Au sein de La France insoumise, des députés demandaient à ce qu'ils puissent tous en discuter et prendre une décision collégiale. "Nous devons décider collectivement de ce que devra faire Adrien Quatennens. Nous avons commencé à en débattre ce matin au sein du groupe", avait expliqué à TF1 et LCI le député Loïc Prud'homme. Dans un communiqué publié lundi, la députée Pascale Martin demandait "également que tout cas de violences ou d’agissements sexistes impliquant des députés LFI donne lieu à une discussion au sein du groupe politique LFI, afin que l’ensemble des députés décide collectivement des suites politiques adéquates".