Adrien Quatennens désormais dans le même groupe que Nicolas Dupont-Aignan et Emmanuelle Ménard à l'Assemblée nationale

Le groupe est également composé de Véronique Besse, élue députée de 2005 à 2017 puis élue de nouveau en 2022, cette ancienne assistante parlementaire de Bruno Retailleau proche de Philippe de Villiers a toujours siégé dans ce groupe ; de Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et député depuis 1997 ; de David Habib, socialiste opposé à la Nupes, élu depuis 2002 et ancien vice-président de l'Assemblée nationale ; et d'Emmanuelle Ménard, élue pour la première fois en 2017 avec le soutien du Front national.

Cinq personnes supplémentaires composaient ce groupe au début de la législature en juin dernier, majoritairement d'anciens socialistes, mais depuis, ils ont intégré d'autres groupes, Modem ou Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (LIOT).