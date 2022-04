Affaire Griveaux : vers un procès pour Piotr Pavlenski et Alexandra de Taddeo ?

Le ministère public a, en revanche, demandé l'abandon des poursuites contre Me Juan Branco. Cet ami de Piotr Pavlenski, par ailleurs l'un de ses avocats, avait été placé sous le statut intermédiaire de témoin assisté en 2021. Une décision qu'il a saluée auprès de l'AFP tout en déplorant "deux ans, de destruction systématique de [sa] réputation pour en arriver là" avant de poursuivre : "Malgré tous les efforts du parquet et de l'instruction, malgré une cabale médiatique comme ce pays en a rarement connu, rien n'a été trouvé qui puisse m'être reproché".

Pour rappel, mi-février 2020, alors que Benjamin Griveaux était candidat LaREM à la mairie de Paris, des vidéos intimes le concernant avaient été publiées sur internet et largement diffusées. Un événement qui l'avait contraint à se retirer de la course aux municipales. Dans la foulée, Piotr Pavlenski, 38 ans, et Alexandra de Taddeo, 31 ans, avaient été mis en examen le 18 février.

L'artiste russe, également réfugié politique en France depuis 2017, avait alors revendiqué le montage et la diffusion des vidéos, que Benjamin Griveaux avait adressées à Alexandra de Taddeo lors de leur brève relation, entre mai et août 2018. Dans son réquisitoire, consulté par l'AFP, le parquet considère que ces publications n'auraient pas eu lieu si Alexandra de Taddeo n'avait pas conservé à son insu les images érotiques échangées avec l'ancien candidat à la mairie de Paris. Il estime également qu'elle a aidé Piotr Pavlenski à créer le site dédié à leur diffusion.