Affaire Damien Abad : "Le message qu'envoie le gouvernement aux femmes est délétère", juge Sandrine Rousseau

"Ce n'est pas parce qu'il se dit 'innocent', qu'il l'est." Tout juste nommé au sein de l'exécutif, le nouveau ministre des Solidarités, Damien Abad, fait face à des accusations de viols présumés en 2010 et 2011, révélées samedi 21 mai par Mediapart, qu'il a contestées "avec la plus grande force". "Un homme innocent doit-il démissionner ? Je ne le crois pas", a-t-il rétorqué, lundi 23 mai, quelques heures après le premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. "La justice, par deux fois sur le cas Abad, s'est exprimée et a classé sans suite", a indiqué, mardi 24 mai, sur France 2, la porte-parole, Olivia Grégoire, rappelant la position générale du gouvernement dans cette affaire, où la justice est "seule à pouvoir trancher".

"Pour le coup, ce n'est pas une accusatrice, ce sont deux accusatrices. Il y avait une rumeur qui le précédait chez les Républicains, il y a plusieurs cadres qui disaient qu'il fallait faire attention à son comportement", a réagi Sandrine Rousseau, candidate de la Nupes aux législatives dans la 9e circonscription de Paris, invitée d'Elizabeth Martichoux sur LCI. "Quand on parle des violences sexuelles, les femmes ont très très peur de déposer plainte. Elles disent : 'c'est parole contre parole'. Quand elles disent ça, ça veut dire : 'ma parole comptera moins que sa parole à lui'. C'est exactement le message qu'envoie le gouvernement, qui dit : 's'il se dit innocent, on va le croire'. Or, ce n'est pas parce qu'il se dit 'innocent', qu'il l'est. (...) Là, le message envoyé aux femmes me semble être compliqué et délétère", a déploré l'ancienne finaliste à la primaire écologiste à la présidentielle.