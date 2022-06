Affaire Damien Abad : nouvelle accusation de tentative de viol contre le ministre, qui dément

Après cela, la femme indique qu'il aurait "poussée sa tête" vers son entrejambe. "Son sexe n'était pas sorti, mais son pantalon était ouvert", précise-t-elle, à Mediapart. Et d'ajouter : "Ma tête était coincée sous son bras, contre son torse, je ne pouvais pas me défaire, j'avais peur, j'étais sidérée. Je me suis débattue, je l'ai frappé dans le ventre", révèle-t-elle, avant d'assurer avoir réussi à se sortir de la situation lorsqu'un convive a fait irruption.

Dans un message transmis à l'AFP, Damien Abad, qui brigue l'une des députations de l'Ain, a dénoncé le "calendrier soigneusement choisi de ces publications" et la "partialité" de l'enquête de Mediapart, qui a selon lui une motivation "politique". "Quant aux allégations rapportées, elles me révoltent et je les réfute catégoriquement", a ajouté le ministre.