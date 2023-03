Affaire des "kits de campagne" : le RN condamné à 250.000 euros d'amende en appel

11,6 millions d’euros de dommages et intérêts étaient réclamés au RN et aux autres prévenus, parmi lesquels des proches de Marine Le Pen, pour escroquerie aux dépens de l’État, abus de biens sociaux, abus de confiance, recel et blanchiment. En première instance, une amende de 18.750 euros avait été infligée au parti pour "recel d'abus de biens sociaux".